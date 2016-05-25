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15-летний подросток в Лунинце лег под поезд

25 мая 2016 13:25
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Новости Беларуси. Когда поздно вечером сын не вернулся домой, встревоженная мать обратилась в милицию.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:
Проверку по факту гибели подростка проводит Лунинецкий районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь. Одной из рассматриваемых версий произошедшего является самоубийство. В ходе осмотра изъят мобильный телефон для исследования переписки. Решается вопрос о назначении посмертной комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Трагедия произошла в понедельник поздно вечером.

Состав только что отправился со станции и ехал в сторону Ситницы с небольшой скоростью. Машинист рассмотрел вдалеке силуэт человека и стал сигналить.

Юноша дождался приближения поезда и лег на рельсы. Остановить машину было уже невозможно. Здесь подробности.

# происшествия # Самоубийство # Марина Дранькова

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