Машину буквально сложило пополам. В страшной аварии на ул. Седых в Минске погибли водитель и пассажир

Новости Беларуси. Два человека погибли утром 14 сентября в жуткой аварии в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все обстоятельства трагедии на улице Седых сейчас устанавливают следователи.
Новости Беларуси. Два человека погибли утром 14 сентября в жуткой аварии в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все обстоятельства трагедии на улице Седых сейчас устанавливают следователи.
На месте продолжают работать оперативники. Известно, что автомобиль на большой скорости врезался в дерево. Машину буквально сложило пополам. Тела погибших извлекали сотрудники МЧС.
За рулем находился мужчина 1991 года рождения и пассажир 1996 года рождения.
Подробности аварии читайте здесь.