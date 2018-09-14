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Машину буквально сложило пополам. В страшной аварии на ул. Седых в Минске погибли водитель и пассажир

14 сентября 2018 08:49
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Новости Беларуси. Два человека погибли утром 14 сентября в жуткой аварии в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все обстоятельства трагедии на улице Седых сейчас устанавливают следователи.

Машину буквально сложило пополам. В страшной аварии на ул. Седых в Минске погибли водитель и пассажир-1

На месте продолжают работать оперативники. Известно, что автомобиль на большой скорости врезался в дерево. Машину буквально сложило пополам. Тела погибших извлекали сотрудники МЧС.

За рулем находился мужчина 1991 года рождения и пассажир 1996 года рождения.

Подробности аварии читайте здесь.

Машину буквально сложило пополам. В страшной аварии на ул. Седых в Минске погибли водитель и пассажир-4

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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