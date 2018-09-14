В Пинском районе сгорело пятьсот тонн соломы. Ещё столько же удалось спасти

Новости Беларуси. Днём 13 сентября в деревне Селище Пинского района сгорело около пятисот тонн соломы.

По сведениям Брестского ОУМЧС, пожар случился на территории МТК ОАО в здании сеносклада, которое было построено в 1986 году и реконструировано в 2010. Сооружение высотой шесть метров, сделано из сборных железобетонных конструкций.

Пламенем уничтожено 500 тонн соломы, ещё столько же спасено. Огнём повреждён металлопрофиль, которым обшиты стены горевшего здания. Выясняется причина загорания.

На неделе в Каменецком районе горели две скриды соломы.