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На проспекте Пушкина в Минске МАЗ оборвал кузовом электропровода и врезался в опору железнодорожного моста

01 февраля 2017 10:40
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Новости Беларуси. Оборвал электропровода и врезался в опору моста. На столичном проспекте Пушкина произошло ДТП, в результате которого на два часа было парализовано движение троллейбусов. На движущемся по проспекту автомобиле МАЗ неожиданно поднялся кузов, он и зацепил провода на осветительной мачте. В результате грузовик отбросило в сторону, машина врезалась в опору железнодорожного моста.

Тимур Кулакевич, старший инспектор ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска:
По каким причинам, мы сейчас выясняем. Виновные будут привлечены к административной ответственности.

Рита Пеньковская, водитель троллейбуса:
Подъехала я больше часа тому назад, вижу, что впереди стоят троллейбусы. Поняла, что нет тока. И потом увидела на той стороне, что лежат провода. У нас интервалы в час-пик маленькие, машина за машиной идут. И из-за этого так много собралось машин.

Около двух часов понадобилось аварийным службам, чтобы устранить последствия аварии. В настоящее время движение троллейбусов восстановлено. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авария в Минске # Тимур Кулакевич

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