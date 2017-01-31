В Конго сбиты два вертолета и транспортный самолет: МИД выясняет о наличии на борту белорусов

Новости Конго. Начинаем выпуск с инцидента в Африке. МИД нашей страны выясняет, находились ли белорусы на борту сбитого в Конго вертолета марки МИ. Об этом телеканалу СТВ сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Инцидент произошел в Демократической Республике Конго, где были сбиты два вертолета, и, по некоторым данным, транспортный самолет.

На этот момент в информационных лентах присутствует крайне противоречивая информация. Наше посольство в ЮАР плотно работает с коллегами-дипломатами из России, Украины и Грузии – граждане этих стран тоже, вероятно, могли быть среди членов экипажей. Устанавливается факт нахождения белорусов на одном из сбитых вертолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По иным данным, граждане нашей страны все же остались живы.

Сейчас наши дипломаты прилагают все усилия, чтобы получить информацию из официальных источников в Киншасе.

Подчеркиваем: это предварительная информация. Мы следим за развитием ситуации с возможным крушением вертолетов в Демократической Республике Конго.