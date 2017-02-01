Больше 100 тысяч единиц семян овощей пытался незаконно перевезти из Нидерландов в Беларусь житель Волынской области

Новости Беларуси. Крупная партия элитных семян из Нидерландов так и не добралась до белорусских полей. Незаконно провезти через границу сельхозпродукцию попытался житель Волынской области, но попался прямо в пункте таможенного оформления в Столинском районе.

В ходе досмотра инспекторы среди личных вещей нарушителя обнаружили больше 100 тысяч единиц семян томата, огурцов и кабачков. Производителем контрабандного товара является один из мировых лидеров агробизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Дубинко, главный инспектор Брестской таможни:

По предварительной оценке, стоимость товара составила около 20 тысяч белорусских рублей. В связи с недекларированием семена изъяты до решения суда.

Норма же беспошлинного ввоза в случае пересечения границы чаще одного раза в три месяц составляет 300 евро. Эта незадекларированная партия семян оказалась самой крупной для Брестской таможни за последние несколько лет. Нарушителю грозит штраф.