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Больше 100 тысяч единиц семян овощей пытался незаконно перевезти из Нидерландов в Беларусь житель Волынской области

01 февраля 2017 06:13
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Новости Беларуси. Крупная партия элитных семян из Нидерландов так и не добралась до белорусских полей. Незаконно провезти через границу сельхозпродукцию попытался житель Волынской области, но попался прямо в пункте таможенного оформления в Столинском районе.

В ходе досмотра инспекторы среди личных вещей нарушителя обнаружили больше 100 тысяч единиц семян томата, огурцов и кабачков. Производителем контрабандного товара является один из мировых лидеров агробизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Дубинко, главный инспектор Брестской таможни:
По предварительной оценке, стоимость товара составила около 20 тысяч белорусских рублей. В связи с недекларированием семена изъяты до решения суда.

Норма же беспошлинного ввоза в случае пересечения границы чаще одного раза в три месяц составляет 300 евро. Эта незадекларированная партия семян оказалась самой крупной для Брестской таможни за последние несколько лет. Нарушителю грозит штраф.

# происшествия # Контрабанда

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