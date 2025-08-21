На проспекте Независимости в Минске произошло ДТП – есть жертвы

Лобовое столкновение. Дорожно-транспортное происшествие с двумя автомобилями на столичном проспекте Независимости стало летальным для одного из водителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Движение на участке магистрали было ограничено. Сообщение о его восстановлении появилось лишь около четырех часов утра.

Дмитрий Ткачев, ответственный по управлению ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Вечером в районе 20 часов 40 минут 41-летний водитель Geely Atlas Pro двигался по проспекту Независимости со стороны Уручья в направлении центра города. В районе пересечения с кольцевой дорогой он не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с седельным тягачом DAF. В результате ДТП водитель Geely Atlas Pro погиб на месте. На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственная оперативная группа и ГАИ Первомайского района.

Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности и осмотрительности. Сегодня, 21 августа, по стране в отдельных районах ожидаются грозы и сильные дожди. В числе факторов опасности – увеличение количества ДТП. Инспекторы напоминают: неукоснительное соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности.