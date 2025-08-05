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19 человек погибли из-за наводнений и оползней в Южной Корее

05 августа 2025 08:19
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Как минимум 19 человек стали жертвами непогоды в Южной Корее. На страну обрушились аномальные ливни, которые не прекращаются уже неделю, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 человек погибли из-за наводнений и оползней в Южной Корее-2

В эпицентре стихии оказались южные провинции. Там выпало до 300 миллиметров осадков, что вызвало масштабные наводнения и многочисленные оползни. Без вести пропали 9 человек. По данным властей, частично разрушены около семи тысяч домыв, повреждены 18 объектов культурного наследия. Возникли перебои с электричеством и связью. Под водой оказались 30 тысяч гектаров полей. Из зоны бедствия эвакуировано более 14 тысяч человек. 

# Южная Корея # Наводнение

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