19 человек погибли из-за наводнений и оползней в Южной Корее

Как минимум 19 человек стали жертвами непогоды в Южной Корее. На страну обрушились аномальные ливни, которые не прекращаются уже неделю, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эпицентре стихии оказались южные провинции. Там выпало до 300 миллиметров осадков, что вызвало масштабные наводнения и многочисленные оползни. Без вести пропали 9 человек. По данным властей, частично разрушены около семи тысяч домыв, повреждены 18 объектов культурного наследия. Возникли перебои с электричеством и связью. Под водой оказались 30 тысяч гектаров полей. Из зоны бедствия эвакуировано более 14 тысяч человек.