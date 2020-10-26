На проспекте Дзержинского Opel перевернулся после столкновения с Toyota

Новости Беларуси. На проспекте Дзержинского Opel перевернулся после столкновения с автомобилем Toyota, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, водитель Toyota при развороте в районе 1-го Извозного переулка не уступил дорогу Opel, который двигался навстречу на зеленый сигнал светофора.