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На проспекте Дзержинского Opel перевернулся после столкновения с Toyota

26 октября 2020 14:22
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Новости Беларуси. На проспекте Дзержинского Opel перевернулся после столкновения с автомобилем Toyota, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На проспекте Дзержинского Opel перевернулся после столкновения с Toyota-1

По предварительной информации, водитель Toyota при развороте в районе 1-го Извозного переулка не уступил дорогу Opel, который двигался навстречу на зеленый сигнал светофора.

На проспекте Дзержинского Opel перевернулся после столкновения с Toyota-4

После столкновения Opel налетел на ограждение на разделительной полосе и опрокинулся.

Никто из участников происшествия не пострадал.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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