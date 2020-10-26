Renault сбил девушку на пешеходном переходе под Молодечно

Новости Беларуси. Автомобиль Renault сбил 19-летнюю девушку в деревне Тюрли Молодечненского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Автомобиль Renault сбил 19-летнюю девушку в деревне Тюрли Молодечненского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Авария произошла на трассе Р56 Молодечно – Воложин. Водитель ехал в сторону последнего.
Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу и внезапно оказалась под колесами автомобиля.
В результате аварии потерпевшую госпитализировали. По факту происшествия ведется расследование.