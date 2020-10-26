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Renault сбил девушку на пешеходном переходе под Молодечно

26 октября 2020 14:17
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Новости Беларуси. Автомобиль Renault сбил 19-летнюю девушку в деревне Тюрли Молодечненского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Renault сбил девушку на пешеходном переходе под Молодечно-1

Авария произошла на трассе Р56 Молодечно – Воложин. Водитель ехал в сторону последнего.

Renault сбил девушку на пешеходном переходе под Молодечно-4

Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу и внезапно оказалась под колесами автомобиля.

Renault сбил девушку на пешеходном переходе под Молодечно-7

В результате аварии потерпевшую госпитализировали. По факту происшествия ведется расследование.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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