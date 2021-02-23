На Притыцкого в Минске была повреждена контактно-троллейбусная сеть. Движение восстановили через 1,5 часа

Новости Беларуси. Невнимательность привела к обрыву контактно-троллейбусной сети, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около 10 утра 23 февраля 50-летний водитель, управляя большегрузом, двигался по Притыцкого в направлении улицы Кунцевщина. Мужчина проявил невнимательность: допустил поднятие «стрелы» манипулятора, повредив тем самым сеть.

В результате обрыва остановились троллейбусы на двух маршрутах. Движение возобновили через 1,5 часа.