Два грузовика столкнулись под Борисовом. Один из водителей в больнице

Новости Беларуси. Серьезная авария в Борисовском районе. Столкнулись два грузовика, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Авария произошла на 432 километре трассы М1 вблизи деревни Дубовый Лог.
Новости Беларуси. Серьезная авария в Борисовском районе. Столкнулись два грузовика, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Авария произошла на 432 километре трассы М1 вблизи деревни Дубовый Лог.
50-летний водитель фуры двигался из Минска в сторону границы с Россией. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со вторым грузовиком. Кабина последнего была сильно деформирована – потребовалась помощь спасателей.
48-летнего водителя госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.