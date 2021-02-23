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Два грузовика столкнулись под Борисовом. Один из водителей в больнице

23 февраля 2021 14:17
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Новости Беларуси. Серьезная авария в Борисовском районе. Столкнулись два грузовика, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Авария произошла на 432 километре трассы М1 вблизи деревни Дубовый Лог.

Два грузовика столкнулись под Борисовом. Один из водителей в больнице-1

50-летний водитель фуры двигался из Минска в сторону границы с Россией. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со вторым грузовиком. Кабина последнего была сильно деформирована – потребовалась помощь спасателей.

Два грузовика столкнулись под Борисовом. Один из водителей в больнице-4

48-летнего водителя госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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