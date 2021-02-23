Два грузовика столкнулись под Борисовом. Один из водителей в больнице

Новости Беларуси. Серьезная авария в Борисовском районе. Столкнулись два грузовика, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

50-летний водитель фуры двигался из Минска в сторону границы с Россией. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со вторым грузовиком. Кабина последнего была сильно деформирована – потребовалась помощь спасателей.