Авария на 7-м километре МКАД. Водитель не справился с управлением, машина наехала на ограждение

Новости Беларуси. Серьезная авария произошла утром 25 марта на 7-м километре МКАД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Серьезная авария произошла утром 25 марта на 7-м километре МКАД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель двигался в сторону Байкальской и при перестроении не справился с управлением. Машина наехала на разделительное ограждение и перевернулась. Сразу же образовался внушительный затор. 66-летнего автомобилиста доставили в больницу.
На проспекте Дзержинского легковушка въехала в троллейбус, который стоял на остановке.
Двигаясь в первой полосе, водитель не снизил скорость. В результате аварии автомобилист получил травмы.
Позднее на кольцевой в районе Монтажников из-за несоблюдения дистанции столкнулись четыре авто.