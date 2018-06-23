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Офицеры компенсировали ущерб водителю Volkswagen, на который наехала БМП

23 июня 2018 12:14
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Новости Беларуси. 22 июня в Гродно БМП наехала на Volkswagen. На следующий день офицеры 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования компенсировали водителю причинённый ущерб.  

По информации Минобороны Беларуси, военнослужащие ещё раз принесли свои извинения за произошедшее. Компенсация была выделена за счёт средств офицерского собрания.  

На неделе в Гродно занесло БМП и транспортное средство наехало на Volkswagen.  

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# Авария в Гродно # происшествия

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