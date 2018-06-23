В Гродно БМП наехал на Volkswagen. Водитель легковушки остался жив

Новости Беларуси. 22 июня в Гродно около половины пятого вечера БМП наехал на Volkswagen Polo.
Как сообщает Минобороны, механик-водитель не справился с управлением машиной. Во время движения в составе организованной колонны военной техники БМП занесло, из-за чего транспортное средство наехало на легковушку.
Фото: vk.com/cpbelarus / Евгений Кашпар
Volkswagen получил механические повреждения, водителя легковушки зажало. В дальнейшем мужчину деблокировали, его жизни ничто не угрожает.
Причины ДТП выясняются. Возмещение ущерба будет организовано в соответствии с законодательством.
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