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В Гродно БМП наехал на Volkswagen. Водитель легковушки остался жив

23 июня 2018 09:11
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Новости Беларуси. 22 июня в Гродно около половины пятого вечера БМП наехал на Volkswagen Polo.  

Как сообщает Минобороны, механик-водитель не справился с управлением машиной. Во время движения в составе организованной колонны военной техники БМП занесло, из-за чего транспортное средство наехало на легковушку.  

В Гродно БМП наехал на Volkswagen. Водитель легковушки остался жив-1

Фото: vk.com/cpbelarus / Евгений Кашпар  

Volkswagen получил механические повреждения, водителя легковушки зажало. В дальнейшем мужчину деблокировали, его жизни ничто не угрожает.  

Причины ДТП выясняются. Возмещение ущерба будет организовано в соответствии с законодательством.  

Весной 2018 года в Берёзе молоковоз столкнулся с БТР.  

Водителя МАЗа госпитализировали – подробности здесь.  

# Авария в Гродно # происшествия # Фотофакт

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