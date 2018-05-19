На пожаре в городе Круглое погиб 34-летний мужчина

Новости Беларуси. 19 мая в полпервого ночи спасателям сообщили о загорании в городе Круглое. По сведениям Могилёвского ОУМЧС, к моменту прибытия пожарных жилой дом горел открытым пламенем. Под обрушившимися конструкциями здания спасатели обнаружили тело.

Фото: Могилёвское ОУМЧС

Личность погибшего установлена. Им оказался 34-летний владелец дома. Мужчина был безработным, проживал один. Соседи характеризуют погибшего удовлетворительно. На учёте гражданин нигде не состоял.

Фото: Могилёвское ОУМЧС

В результате пожара повреждены кровля, перекрытие и имущество в доме. Причина возгорания выясняется.

Фото: Могилёвское ОУМЧС