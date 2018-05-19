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На пожаре в городе Круглое погиб 34-летний мужчина

19 мая 2018 11:57
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Новости Беларуси. 19 мая в полпервого ночи спасателям сообщили о загорании в городе Круглое.  

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, к моменту прибытия пожарных жилой дом горел открытым пламенем. Под обрушившимися конструкциями здания спасатели обнаружили тело.  

На пожаре в городе Круглое погиб 34-летний мужчина-1

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Личность погибшего установлена. Им оказался 34-летний владелец дома. Мужчина был безработным, проживал один. Соседи характеризуют погибшего удовлетворительно. На учёте гражданин нигде не состоял.  

На пожаре в городе Круглое погиб 34-летний мужчина-4

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

В результате пожара повреждены кровля, перекрытие и имущество в доме.  

Причина возгорания выясняется.  

На пожаре в городе Круглое погиб 34-летний мужчина-7

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Весной 2018 года в Щучинском районе произошёл пожар. 

Под обломками дома были обнаружены фрагменты тел трёх человек – подробности здесь.  

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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