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На пожаре в Дзержинском районе погибли двое мужчин

02 мая 2019 06:21
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Новости Беларуси. Утром 1 мая в деревне Скворцы Дзержинского района произошёл пожар.  

По сведениям Минского ОУМЧС, в огне погибли двое мужчин. За дежурные сутки в Минской области зарегистрирован ещё один пожар.  

Днём 1 мая в одном из гаражей в деревне Большой Тростенец Минского района загорелась легковушка. В огне пострадал один человек. Пострадавший доставлен в больницу с предварительным диагнозом «ожоги 1-3 степени (50% тела)».  

Причины пожаров выясняются.  

Весной 2019 года в Глубокском районе горел жилой дом.  

В огне погибла пожилая женщина – подробности здесь.  

# Пожар # происшествия

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