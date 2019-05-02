На пожаре в Дзержинском районе погибли двое мужчин

Новости Беларуси. Утром 1 мая в деревне Скворцы Дзержинского района произошёл пожар.

По сведениям Минского ОУМЧС, в огне погибли двое мужчин. За дежурные сутки в Минской области зарегистрирован ещё один пожар.

Днём 1 мая в одном из гаражей в деревне Большой Тростенец Минского района загорелась легковушка. В огне пострадал один человек. Пострадавший доставлен в больницу с предварительным диагнозом «ожоги 1-3 степени (50% тела)».

Причины пожаров выясняются.

Весной 2019 года в Глубокском районе горел жилой дом.