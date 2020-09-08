Думала, нельзя дважды войти в одну реку. Точнее, в лес. Оказалось, можно. История женщины, которая пошла в лес и пропала
Новости Беларуси. Начало осени – сезон, несомненно богатый на дары леса: брусника, клюква, грибы. А еще это время, когда в белорусских лесах все чаще теряются люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Любители тихой охоты, увы, нередко пренебрегают элементарными мерами безопасности. В итоге тех, кто искал грибы, ищут спасатели. За последние сутки они выезжали в леса 14 раз.
Треть любителей тихой охоты искали в лесах Витебской области. Пришла и хорошая новость: женщину, которую сутки разыскивали под деревней Любжино, нашли живой.
Подробности в материале Анастасии Бут.
Елена Ольсевич, жительница Ушачского района:
С утра была неплохая погода, солнечная. Пошли, пока собрались. Дошли до первых кустов, я сюда только одна хожу – хаты видны. Она решила, пойдет в лес: «Я быстренько схожу».
Женщина однажды, вспоминают соседи, блуждала по лесу. Но через 2 часа смогла выйти к деревне. Думала, нельзя дважды войти в одну реку. Точнее, в лес. Оказалось, можно.
Елена Ольсевич:
С часа я начала бить тревогу. Я ей названивала, она была недоступна. Потом она в 5 сама уже позвонила в истерике. Дождь шел, мокро. Ну и все. Потом то появлялась, то пропадала. Потом мы в милицию позвонили.
На поиски женщины отправилось около 30 человек. Это специальный отряд МЧС из Витебска, местная милиция, лесники. Сутки без отдыха и сна, они прочесывают лес в 12 квадратных километрах.
Максим Маковский, заместитель начальника пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь»:
Самая незаменимая вещь, которая нам помогает ориентироваться в лесу и смотреть, где проходили, где не проходили, чтобы не ходить по своим местам – это навигатор.
Анастасия Бут, корреспондент:
Буквально год назад на вооружение спасателей МЧС поступила такая техника. Это отличная рабочая лошадка. Во-первых, здесь можно перевозить очень много оборудования, вплоть до носилок. Оборудована звуковым сигналом для поиска людей. Ну и, конечно же, отличное средство передвижения там, где даже человеку пройти сложно.
Без снаряжения в лес спасатели не отправятся никогда. Грибники же, в лучшем случае, возьмут нож и спички. Они обычно не задумываются о важности еще и еды, воды, телефона с полным зарядом батареи и свистка. Последний, например, спасет, если сил кричать уже не будет.
Юлия Паршонок, фельдшер выездной бригады отделения скорой медицинской помощи Ушачской ЦРБ:
Конечно же, мы прекрасно понимаем, что провести всю ночь в лесу для любого человека, для любой психики очень тяжело. Это может быть и инсульт, и инфаркт, и какие-то даже психологические проблемы.
Максим Маковский:
Человек в панике непредсказуем. Он может дернуться туда, потом бежать туда. Ну и, конечно, ночные поиски тоже затрудняют. Очень большое расстояние не пройдешь.
Только за последние сутки спасатели Беларуси выезжали на поиски грибников 14 раз. Треть всех случаев пришлась на Витебскую область. Север страны покрыт густыми лесами на 40 %. К счастью, пока все обошлось без трагических последствий.