Думала, нельзя дважды войти в одну реку. Точнее, в лес. Оказалось, можно. История женщины, которая пошла в лес и пропала

Новости Беларуси. Начало осени – сезон, несомненно богатый на дары леса: брусника, клюква, грибы. А еще это время, когда в белорусских лесах все чаще теряются люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Любители тихой охоты, увы, нередко пренебрегают элементарными мерами безопасности. В итоге тех, кто искал грибы, ищут спасатели. За последние сутки они выезжали в леса 14 раз.

Треть любителей тихой охоты искали в лесах Витебской области. Пришла и хорошая новость: женщину, которую сутки разыскивали под деревней Любжино, нашли живой. Подробности в материале Анастасии Бут.

Елена Ольсевич, жительница Ушачского района:

С утра была неплохая погода, солнечная. Пошли, пока собрались. Дошли до первых кустов, я сюда только одна хожу – хаты видны. Она решила, пойдет в лес: «Я быстренько схожу». Женщина однажды, вспоминают соседи, блуждала по лесу. Но через 2 часа смогла выйти к деревне. Думала, нельзя дважды войти в одну реку. Точнее, в лес. Оказалось, можно.

Елена Ольсевич:

С часа я начала бить тревогу. Я ей названивала, она была недоступна. Потом она в 5 сама уже позвонила в истерике. Дождь шел, мокро. Ну и все. Потом то появлялась, то пропадала. Потом мы в милицию позвонили.

На поиски женщины отправилось около 30 человек. Это специальный отряд МЧС из Витебска, местная милиция, лесники. Сутки без отдыха и сна, они прочесывают лес в 12 квадратных километрах.

Максим Маковский, заместитель начальника пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь»:

Самая незаменимая вещь, которая нам помогает ориентироваться в лесу и смотреть, где проходили, где не проходили, чтобы не ходить по своим местам – это навигатор.

Анастасия Бут, корреспондент:

Буквально год назад на вооружение спасателей МЧС поступила такая техника. Это отличная рабочая лошадка. Во-первых, здесь можно перевозить очень много оборудования, вплоть до носилок. Оборудована звуковым сигналом для поиска людей. Ну и, конечно же, отличное средство передвижения там, где даже человеку пройти сложно.

Без снаряжения в лес спасатели не отправятся никогда. Грибники же, в лучшем случае, возьмут нож и спички. Они обычно не задумываются о важности еще и еды, воды, телефона с полным зарядом батареи и свистка. Последний, например, спасет, если сил кричать уже не будет.





Юлия Паршонок, фельдшер выездной бригады отделения скорой медицинской помощи Ушачской ЦРБ:

Конечно же, мы прекрасно понимаем, что провести всю ночь в лесу для любого человека, для любой психики очень тяжело. Это может быть и инсульт, и инфаркт, и какие-то даже психологические проблемы.





Максим Маковский:

Человек в панике непредсказуем. Он может дернуться туда, потом бежать туда. Ну и, конечно, ночные поиски тоже затрудняют. Очень большое расстояние не пройдешь.