В Молодечно из горевшей квартиры спасена женщина

Новости Беларуси. 5 сентября около одиннадцати утра в Молодечно случился пожар в доме по улице Железнодорожной.

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие спасатели увидели дым, который шёл из окна квартиры на втором этаже. Звено газодымозащитной службы обнаружило на кровати в комнате 49-летнюю женщину.

Гражданка была вынесена на улицу и передана медикам. Она не пострадала и после осмотра была отпущена домой. Эвакуация жильцов не потребовалась. Спасатели потушили тлевший матрас.

Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.