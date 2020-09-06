В Молодечно из горевшей квартиры спасена женщина

Новости Беларуси. 5 сентября около одиннадцати утра в Молодечно случился пожар в доме по улице Железнодорожной.
По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие спасатели увидели дым, который шёл из окна квартиры на втором этаже. Звено газодымозащитной службы обнаружило на кровати в комнате 49-летнюю женщину.
Гражданка была вынесена на улицу и передана медикам. Она не пострадала и после осмотра была отпущена домой. Эвакуация жильцов не потребовалась. Спасатели потушили тлевший матрас.
Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.
На неделе в Речицком районе женщина получила ожоги. Она хотела разжечь печь с использованием бензина – подробнее здесь.