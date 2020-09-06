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В Молодечно из горевшей квартиры спасена женщина

06 сентября 2020 06:29
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Новости Беларуси. 5 сентября около одиннадцати утра в Молодечно случился пожар в доме по улице Железнодорожной.

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие спасатели увидели дым, который шёл из окна квартиры на втором этаже. Звено газодымозащитной службы обнаружило на кровати в комнате 49-летнюю женщину.

Гражданка была вынесена на улицу и передана медикам. Она не пострадала и после осмотра была отпущена домой. Эвакуация жильцов не потребовалась. Спасатели потушили тлевший матрас.

Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.

На неделе в Речицком районе женщина получила ожоги. Она хотела разжечь печь с использованием бензина – подробнее здесь.

# Пожар # происшествия

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