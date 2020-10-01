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На пожаре в Борисове погибли два человека

01 октября 2020 13:21
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Новости Беларуси. В Борисове на пожаре погибли 81-летний мужчина и 64-летняя женщина, сообщили в программе  «Минщина» на СТВ.  

На пожаре в Борисове погибли два человека-1

Возгорание произошло в деревянном двухкомнатном доме. До прибытия спасателей три человека, в том числе ребенок, покинули горящий дом самостоятельно. Они не пострадали.

На пожаре в Борисове погибли два человека-4

В доме разрушена крыша, повреждены огнем стены, сгорело имущество. Причина пожара выясняется.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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