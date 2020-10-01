На пожаре в Борисове погибли два человека

Новости Беларуси. В Борисове на пожаре погибли 81-летний мужчина и 64-летняя женщина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Борисове на пожаре погибли 81-летний мужчина и 64-летняя женщина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Возгорание произошло в деревянном двухкомнатном доме. До прибытия спасателей три человека, в том числе ребенок, покинули горящий дом самостоятельно. Они не пострадали.
В доме разрушена крыша, повреждены огнем стены, сгорело имущество. Причина пожара выясняется.