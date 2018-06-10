На пожаре в Барановичах погиб пенсионер

По информации Брестского ОУМЧС, к моменту прибытия пожарных из окна шестого этажа шёл дым. Жильцы горевшего дома сообщили, что в квартире может быть человек.

Новости Беларуси. 9 июня около шести утра начался пожар в одной из девятиэтажек Барановичей.

Спасателей вскрыли деревянную входную дверь и проникли в помещение. В коридоре на полу без признаков жизни лежал владелец квартиры. 75-летнего гражданина вынесли наружу, после чего были проведены реанимационные мероприятия. Спасти пенсионера не удалось.

Огнём повреждены внутренняя отделка и имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Эвакуация жильцов не потребовалась.