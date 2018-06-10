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На перекрёстке в Мотоле столкнулись Volkswagen и Yamaha. Погиб мотоциклист

10 июня 2018 07:29
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Новости Беларуси. Вечером 8 июня в Ивановском районе столкнулись машина и мотоцикл.  

По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП произошло на перекрёстке в деревне Мотоль. Volkswagen Passat, за рулём которого находилась 48-летняя местная жительница, во время поворота не пропустил Yamaha YZF 600.  

На перекрёстке в Мотоле столкнулись Volkswagen и Yamaha. Погиб мотоциклист-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

В результате столкновения 25-летний мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы. Погибший проживал в деревне Мотоль.  

На перекрёстке в Мотоле столкнулись Volkswagen и Yamaha. Погиб мотоциклист-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

По факту случившегося проводится проверка.  

Летом 2018 года под Борисовом столкнулись Opel и Volkswagen.  

Один человек погиб – подробнее здесь.  

# Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков # происшествия

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