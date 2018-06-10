На перекрёстке в Мотоле столкнулись Volkswagen и Yamaha. Погиб мотоциклист

Новости Беларуси. Вечером 8 июня в Ивановском районе столкнулись машина и мотоцикл.

По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП произошло на перекрёстке в деревне Мотоль. Volkswagen Passat, за рулём которого находилась 48-летняя местная жительница, во время поворота не пропустил Yamaha YZF 600.