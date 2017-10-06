Прямой эфир

На перекрестке Сурганова и Черного троллейбус сбил пьяного пешехода: мужчина с тяжелыми травмами в больнице

06 октября 2017 19:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ДТП с участием нетрезвого пешехода произошло в Минске. На перекрестке улиц Сурганова и Кузьмы Черного 39-летний мужчина переходил проезжую часть на красный сигнал светофора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель троллейбуса не заметил человека и сбил его.

С тяжелыми травмами потерпевшего доставили в больницу скорой помощи.

На перекрестке Сурганова и Черного троллейбус сбил пьяного пешехода: мужчина с тяжелыми травмами в больнице-1

Роман Лашкевич, инспектор по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
ДТП произошло 6 октября около 12 часов дня на перекрестке улиц Сурганова и Кузьмы Черного. Пешеход в состоянии алкогольного опьянения переходил улицу на красный сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу, в результате чего троллейбус совершил наезд. Пешеход с тяжкими телесными повреждениями доставлен в Больницу скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Роман Лашкевич

Другие новости рубрики

Все новости
Молодые люди были знакомы: что известно об убийстве 21-летней девушки в Минске
06 октября 2017 19:17

Молодые люди были знакомы: что известно об убийстве 21-летней девушки в Минске

Что известно о поисках Максима Мархалюка: комментарий Интерпола
06 октября 2017 15:54

Что известно о поисках Максима Мархалюка: комментарий Интерпола

Подозреваемый в убийстве 21-летней девушки в Минске задержан
06 октября 2017 15:27

Подозреваемый в убийстве 21-летней девушки в Минске задержан