На перекрестке Сурганова и Черного троллейбус сбил пьяного пешехода: мужчина с тяжелыми травмами в больнице

Новости Беларуси. ДТП с участием нетрезвого пешехода произошло в Минске. На перекрестке улиц Сурганова и Кузьмы Черного 39-летний мужчина переходил проезжую часть на красный сигнал светофора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Роман Лашкевич, инспектор по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

ДТП произошло 6 октября около 12 часов дня на перекрестке улиц Сурганова и Кузьмы Черного. Пешеход в состоянии алкогольного опьянения переходил улицу на красный сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу, в результате чего троллейбус совершил наезд. Пешеход с тяжкими телесными повреждениями доставлен в Больницу скорой медицинской помощи.