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На Партизанском проспекте водитель Geely проехал на красный и столкнулся с Peugeot. Есть пострадавшие

04 мая 2021 15:25
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Новости Беларуси. ДТП на улице Притыцкого – пострадал мотоциклист, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Партизанском проспекте водитель Geely проехал на красный и столкнулся с Peugeot. Есть пострадавшие-1

4 апреля около 8 утра 36-летний мужчина, выезжая на байке с прилегающей территории, на перекрестке Притыцкого и Берута не справился с управлением и упал. К счастью, водитель не пострадал, а вот транспортное средство получило механические повреждения.

На Партизанском проспекте водитель Geely проехал на красный и столкнулся с Peugeot. Есть пострадавшие-4

Около 11 часов на пересечении Партизанского проспекта с Рабочим переулком водитель Geely проехал перекресток на красный и столкнулся с Peugeot. В результате аварии пассажирка Peugeot госпитализирована. Транспортные средства повреждены.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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