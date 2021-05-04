На Партизанском проспекте водитель Geely проехал на красный и столкнулся с Peugeot. Есть пострадавшие

Новости Беларуси. ДТП на улице Притыцкого – пострадал мотоциклист, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. ДТП на улице Притыцкого – пострадал мотоциклист, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
4 апреля около 8 утра 36-летний мужчина, выезжая на байке с прилегающей территории, на перекрестке Притыцкого и Берута не справился с управлением и упал. К счастью, водитель не пострадал, а вот транспортное средство получило механические повреждения.
Около 11 часов на пересечении Партизанского проспекта с Рабочим переулком водитель Geely проехал перекресток на красный и столкнулся с Peugeot. В результате аварии пассажирка Peugeot госпитализирована. Транспортные средства повреждены.