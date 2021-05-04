Семейная пара погибла на пожаре в Слуцком районе. В деревянном доме обрушилась крыша
Новости Беларуси. Муж и жена из Солигорска погибли на пожаре в дачном доме деревне Беличи Слуцкого района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Огонь вспыхнул около 04:30 утра. В результате пожара в деревянном доме рухнула крыша. Спасатели обнаружили тела пенсионеров 81-летней женщины и ее 77-летнего мужа. Дом был оборудован пожарным извещателем. Причину ЧП устанавливают следователи.
А на пожаре в Смолевичах спасены две женщины. Сообщение о возгорании в подъезде многоквартирного жилого дома по улице Социалистической на пульт 112 поступило в 9 утра.
Из окна лестничной клетки между четвертым и пятым этажом пожарные увидели плотный дым и людей, которые просили о помощи. Спасатели с помощью специальных масок вывели женщин на улицу, где были осмотрены медиками. Оказалось, на лестничной клетке на первом этаже загорелась детская коляска. Пострадавших нет.