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Семейная пара погибла на пожаре в Слуцком районе. В деревянном доме обрушилась крыша

04 мая 2021 15:03
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Новости Беларуси. Муж и жена из Солигорска погибли на пожаре в дачном доме деревне Беличи Слуцкого района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Огонь вспыхнул около 04:30 утра. В результате пожара в деревянном доме рухнула крыша. Спасатели обнаружили тела пенсионеров 81-летней женщины и ее 77-летнего мужа. Дом был оборудован пожарным извещателем. Причину ЧП устанавливают следователи.

Семейная пара погибла на пожаре в Слуцком районе. В деревянном доме обрушилась крыша-1

А на пожаре в Смолевичах спасены две женщины. Сообщение о возгорании в подъезде многоквартирного жилого дома по улице Социалистической на пульт 112 поступило в 9 утра.

Семейная пара погибла на пожаре в Слуцком районе. В деревянном доме обрушилась крыша-4

Из окна лестничной клетки между четвертым и пятым этажом пожарные увидели плотный дым и людей, которые просили о помощи. Спасатели с помощью специальных масок вывели женщин на улицу, где были осмотрены медиками. Оказалось, на лестничной клетке на первом этаже загорелась детская коляска. Пострадавших нет.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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