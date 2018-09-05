Прямой эфир

В Минском районе мужчина попал под товарный поезд

05 сентября 2018 12:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минском районе товарный поезд сбил мужчину.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя МВД Александра Марченко, это произошло днем четвертого сентября.

На станции Колодищи мужчина сидел у сигнального фонаря во время приближения поезда Минск-Орша к ж/д переезду.

Машинист состава начал подавать сигналы и тормозить. После чего местный житель встал между путями. Поезд сбил мужчину. Его доставили в медучреждение с сочетанной травмой, открытой ЧМТ, переломами, ушибами и ранами.

По данному факту проводится проверка.

В начале недели под колесами электрички Барановичи-Минск погиб мужчина (читать далее).

# Несчастный случай # происшествия # Александр Марченко

Другие новости рубрики

Все новости
22-летняя девушка на Fiat протаранила забор частного дома под Брестом
05 сентября 2018 12:38

22-летняя девушка на Fiat протаранила забор частного дома под Брестом

Под Витебском из-за пожара в электрощитовой из многоэтажки эвакуировали 18 человек
05 сентября 2018 12:06

Под Витебском из-за пожара в электрощитовой из многоэтажки эвакуировали 18 человек

Семь пожаров за сутки вспыхнули из-за молний в Гродненской области
05 сентября 2018 07:52

Семь пожаров за сутки вспыхнули из-за молний в Гродненской области