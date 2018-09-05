В Минском районе мужчина попал под товарный поезд

Новости Беларуси. В Минском районе товарный поезд сбил мужчину.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя МВД Александра Марченко, это произошло днем четвертого сентября.

На станции Колодищи мужчина сидел у сигнального фонаря во время приближения поезда Минск-Орша к ж/д переезду.

Машинист состава начал подавать сигналы и тормозить. После чего местный житель встал между путями. Поезд сбил мужчину. Его доставили в медучреждение с сочетанной травмой, открытой ЧМТ, переломами, ушибами и ранами.

По данному факту проводится проверка.