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В Минском районе на стройке погиб 40-летний рабочий

26 февраля 2020 07:14
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Новости Беларуси. В Минском районе на строительном объекте погиб рабочий.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось 24 февраля. На территории строящегося жилого комплекса погиб 40-летний житель Молодечно, который упал при выполнении строительных работ с балкона пятого этажа. Мужчина скончался на месте.  

Следственно-оперативная группа зафиксировала следовую картину, изъяла предметы, опросила очевидцев, провела иные неотложные следственные действия.  

В Минском районе на стройке погиб 40-летний рабочий-1

Фото: СК 

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека».  

Была изъята документация, которая регламентирует вопросы соблюдения правил охраны труда, техники безопасности при выполнении строительно-монтажных работ на высоте, а также касающаяся трудовых обязанностей.  

Допрашиваются работники, должностные и иные ответственные лица. Назначен ряд экспертиз.  

Устанавливаются причины, которые способствовали случившемуся. Расследование продолжается.  

В конце января на стройке в Минске упала люлька с рабочим. Мужчина погиб – здесь подробнее.  

# Гибель рабочего # происшествия

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