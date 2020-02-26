В Минском районе на стройке погиб 40-летний рабочий

По информации Следственного комитета, происшествие случилось 24 февраля. На территории строящегося жилого комплекса погиб 40-летний житель Молодечно, который упал при выполнении строительных работ с балкона пятого этажа. Мужчина скончался на месте.

Новости Беларуси. В Минском районе на строительном объекте погиб рабочий.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека».

Была изъята документация, которая регламентирует вопросы соблюдения правил охраны труда, техники безопасности при выполнении строительно-монтажных работ на высоте, а также касающаяся трудовых обязанностей.

Допрашиваются работники, должностные и иные ответственные лица. Назначен ряд экспертиз.

Устанавливаются причины, которые способствовали случившемуся. Расследование продолжается.