«Я никогда не был сторонником насилия». Что говорит задержанный за поджог двери института МВД в Могилёве?

Новости Беларуси. Могилевские сыщики задержали мужчину, который, вероятнее всего, бросил коктейль Молотова в дверь института МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В квартире 27-летнего парня обнаружили горючую жидкость и ветошь, маску и одежду, в которых, по оперативной информации, он совершил злодеяние.

Задержанный состоит в деструктивных Telegram-ресурсах. Поддавшись радикальным призывам, изготовил коктейль Молотова и бросил его в милицейский вуз.

– Админ предлагал изготавливать взрывчатые вещества, захватывать какие-то опорные точки, опорные пункты, там, где милиция работает, и подрывать рельсы.

– Сейчас бы ты не пошел на такой поступок, какой ты совершил?

– Просто бессмысленно, я никогда не был сторонником насилия.

Следователи дали правовую оценку действиям молодого человека и признали его подозреваемым по уголовным делам.