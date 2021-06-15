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«Я никогда не был сторонником насилия». Что говорит задержанный за поджог двери института МВД в Могилёве?

15 июня 2021 14:58
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Новости Беларуси. Могилевские сыщики задержали мужчину, который, вероятнее всего, бросил коктейль Молотова в дверь института МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я никогда не был сторонником насилия». Что говорит задержанный за поджог двери института МВД в Могилёве?-1

В квартире 27-летнего парня обнаружили горючую жидкость и ветошь, маску и одежду, в которых, по оперативной информации, он совершил злодеяние.

«Я никогда не был сторонником насилия». Что говорит задержанный за поджог двери института МВД в Могилёве?-4

Задержанный состоит в деструктивных Telegram-ресурсах. Поддавшись радикальным призывам, изготовил коктейль Молотова и бросил его в милицейский вуз.

«Я никогда не был сторонником насилия». Что говорит задержанный за поджог двери института МВД в Могилёве?-7

Админ предлагал изготавливать взрывчатые вещества, захватывать какие-то опорные точки, опорные пункты, там, где милиция работает, и подрывать рельсы.
Сейчас бы ты не пошел на такой поступок, какой ты совершил?
Просто бессмысленно, я никогда не был сторонником насилия.

Следователи дали правовую оценку действиям молодого человека и признали его подозреваемым по уголовным делам.

# Милиция Беларуси # происшествия # Екатерина Забенько # Фотофакт

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