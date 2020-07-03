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В Лунинецком районе Mercedes упал в мелиоративный канал

03 июля 2020 08:53
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Новости Беларуси. 2 июля около восьми часов вечера в Лунинецком районе автомобиль упал в мелиоративный канал.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 61-летний житель Киевской области за рулём Mercedes-Benz Vaneo двигался по трассе М10 в сторону Лунинца. На 338 км машина съехала в левый кювет и оказалась в мелиоративном канале.

В Лунинецком районе Mercedes упал в мелиоративный канал -1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

Водитель иномарки получил травмы, а также был зажат в машине. Прибывшие спасатели освободили мужчину и передали его медикам. Пострадавший госпитализирован.

Отмечается, что авария случилась в день рождения водителя.

В прошлом месяце в Копыльском районе перевернулся автомобиль. Первую помощь водителю оказали милиционеры – подробности здесь.

# Авария в Брестской области # происшествия

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