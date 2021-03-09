Прямой эфир

На МКАД МАЗ врезался в Mercedes. Внутри легковушки находился ребёнок

09 марта 2021 20:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В ДТП на МКАД детское кресло помогло спасти ребенка от серьезных ранений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На МКАД МАЗ врезался в Mercedes. Внутри легковушки находился ребёнок-1

Водитель автомобиля МАЗ двигался в направлении Логойского тракта и врезался в Mercedes, который остановился в крайней правой полосе. В машине закончилось топливо, а водитель легковушки еще не успела выставить аварийный знак. В салоне находился 5-летний ребенок. Мальчик получил легкие травмы, так как был в специальном удерживающем устройстве.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минской области сотрудники ГАИ выявили почти 2,5 тысячи правонарушений за четыре дня
09 марта 2021 15:43

В Минской области сотрудники ГАИ выявили почти 2,5 тысячи правонарушений за четыре дня

Облил сотрудника ГАИ бензином и угрожал сжечь его заживо. В Могилёве раскрыли подробности резонансного дела
09 марта 2021 14:51

Облил сотрудника ГАИ бензином и угрожал сжечь его заживо. В Могилёве раскрыли подробности резонансного дела

Правоохранители задержали брестских анархистов из международной преступной организации
05 марта 2021 20:53

Правоохранители задержали брестских анархистов из международной преступной организации