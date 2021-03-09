На МКАД МАЗ врезался в Mercedes. Внутри легковушки находился ребёнок

Новости Беларуси. В ДТП на МКАД детское кресло помогло спасти ребенка от серьезных ранений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель автомобиля МАЗ двигался в направлении Логойского тракта и врезался в Mercedes, который остановился в крайней правой полосе. В машине закончилось топливо, а водитель легковушки еще не успела выставить аварийный знак. В салоне находился 5-летний ребенок. Мальчик получил легкие травмы, так как был в специальном удерживающем устройстве.