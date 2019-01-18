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На МКАД грузовик врезался в машину прикрытия дорожных рабочих

18 января 2019 09:16
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Новости Беларуси. 18 января около половины первого ночи произошла авария на 23 км внутреннего кольца МКАД.  

По сведениям Минского ГУМЧС, столкновение случилось между фурой «МАЗ-437143», который является собственностью УП мебельная фабрика «Лагуна», и грузовиком прикрытия дорожных рабочих «МАЗ-5905А2390». Второй автомобиль принадлежит УП «Горавтомост».  

На МКАД грузовик врезался в машину прикрытия дорожных рабочих-1

Фото: Минское ГУМЧС  

В результате ДТП в фуре мебельной фабрики оказался зажат водитель. Деблокировать 30-летнего мужчину выезжали спасатели. После освобождения гражданин был госпитализирован в медучреждение.  

На МКАД грузовик врезался в машину прикрытия дорожных рабочих-4

Фото: Минское ГУМЧС  

По факту ДТП проводится разбирательство.  

На МКАД грузовик врезался в машину прикрытия дорожных рабочих-7

Фото: Минское ГУМЧС  

Осенью 2018 года в Сморгонском районе из-за аварии зажало водителя Mersedes.  

Деблокировать мужчину выезжали подразделения МЧС – подробности здесь.  

# Авария в Минске # происшествия

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