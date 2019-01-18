На МКАД грузовик врезался в машину прикрытия дорожных рабочих

Новости Беларуси. 18 января около половины первого ночи произошла авария на 23 км внутреннего кольца МКАД.
По сведениям Минского ГУМЧС, столкновение случилось между фурой «МАЗ-437143», который является собственностью УП мебельная фабрика «Лагуна», и грузовиком прикрытия дорожных рабочих «МАЗ-5905А2390». Второй автомобиль принадлежит УП «Горавтомост».
В результате ДТП в фуре мебельной фабрики оказался зажат водитель. Деблокировать 30-летнего мужчину выезжали спасатели. После освобождения гражданин был госпитализирован в медучреждение.
По факту ДТП проводится разбирательство.
Осенью 2018 года в Сморгонском районе из-за аварии зажало водителя Mersedes.
Деблокировать мужчину выезжали подразделения МЧС – подробности здесь.