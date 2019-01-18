У бывшего директора минского Дворца спорта арестовали имущество на общую сумму более 370 тысяч рублей

Новости Беларуси. Бывшего директора минского Дворца спорта обвиняют по 178 эпизодам противоправной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Следственном комитете завершено расследование уголовного дела. Установлено, что 58-летний руководитель на протяжении шести лет получал деньги в качестве взяток за благоприятное решение вопросов об аренде помещений и оборудования Дворца спорта.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета:

Следователи допрашивали свидетелей, изымали и изучали бухгалтерскую документацию предприятия. При установлении имущества, которое могло быть получено преступным путем, а так же в целях возмещения ущерба, следователи наложили арест на имущество обвиняемого лица на общую сумму более 370 тысяч рублей.