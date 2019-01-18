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У бывшего директора минского Дворца спорта арестовали имущество на общую сумму более 370 тысяч рублей

18 января 2019 08:04
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Новости Беларуси. Бывшего директора минского Дворца спорта обвиняют по 178 эпизодам противоправной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Следственном комитете завершено расследование уголовного дела. Установлено, что 58-летний руководитель на протяжении шести лет получал деньги в качестве взяток за благоприятное решение вопросов об аренде помещений и оборудования Дворца спорта.

У бывшего директора минского Дворца спорта арестовали имущество на общую сумму более 370 тысяч рублей-1

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета:
Следователи допрашивали свидетелей, изымали и изучали бухгалтерскую документацию предприятия. При установлении имущества, которое могло быть получено преступным путем, а так же в целях возмещения ущерба, следователи наложили арест на имущество обвиняемого лица на общую сумму более 370 тысяч рублей.

У бывшего директора минского Дворца спорта арестовали имущество на общую сумму более 370 тысяч рублей-4

Бывший директор минского Дворца спорта был задержан в феврале 2018 года при попытке получения очередной взятки в размере 2000 рублей. Общая сумма незаконно полученных вознаграждений составила более 78 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении него передано прокурору для направления в суд.

# Коррупция # происшествия # Юлия Гончарова # Фотофакт

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