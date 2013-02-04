На машины жильцов дома по улице Пономарева в Минске с крыши летят снежные глыбы. В ЖЭСе лишь пожимают плечами

Новости Беларуси. Снежная угроза нависла над жильцами столичной пятиэтажки по улице Пономорева. Накануне глыба сорвалась с крыши. Разбиты две машины. Ограждение, которое должно сдерживать снег, оборвано. Жильцы боятся ходить у подъезда, а в ЖЭСе лишь пожимают плечами.
Накануне Андрей по привычке оставил машину у подъезда. Утром не сразу смог поверить увиденному: авто, вроде, на том же месте, только под грудой снега.
Рядом правоохранители уже оформляли акт: под снежную раздачу попал и автомобиль соседки. Уже и по несчастью.
Оба случая нестраховые. Лавина сошла с крыши. Бортик, который должен был задержать снег, не выдержал напора.
Житель дома:
Это ночью было, грохот, выглянул в окно: снег уже лежал на тротуаре.
Две машины – это еще так, металл. А вот когда человеческие жизни, их уже не восстановишь.
Ограждение сняли сразу же после инцидента. Толку от него было мало – оборванная конструкция еле держалась на крыше. «Не выдержало крепление» – такой диагноз поставили специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От жильцов дома узнаем: такой обвал уже не первый. Многие уверены: и не последний.
Житель дома:
Уже второй год. В прошлом году упало, разбило тоже машину. В этом году две машины разбило.
Опасный участок от третьего до четвертого подъезда отгородили лентой. Вот только угроза нависла над всем домом. Примечательно, что и предупреждения об актуальном для оттепели падении сосулек появились постфактум.
Жительница дома:
Пока не выбило это, не разбилось, объявлений не вешали. Повесили в тот день, когда все произошло.
Этот случай не на шутку перепугал жильцов дома: траектория падения снежной глыбы была аккурат на тротуар. Если соизмерить повреждения авто, страшно представить, что стало бы с пешеходом.
Жительницы дома:
Я задаю вопрос: а как нам заходить в подъезды в этой ситуации? То есть разгоняться от ближайших скамеек и бежать под зонтиком? Но при той лавине, которая была, это не является спасением.
Ходить страшновато, потому что штативы торчат. Есть риск, что они упадут.
Возникает вопрос: как такое могло произойти? В доме лишь два года назад провели капремонт. Тогда же и установили снегозадерживающие бортики. Отправляемся в местный ЖЭС. И там – сюрприз.
Работник ЖЭСа:
Директор на учебе. Главный инженер на учебе.
Приезжала подрядная организация, которая делала там ремонт.
Дальше – больше. От мастеров ЖЭСа узнаем: о проблемах с бортиком сообщали ранее, и даже не раз. Дом после капремонта так и не приняли. Стоило бы обратиться к подрядчикам, только их данные у директора и главного инженера, которые на учебе. Замкнутый круг. А тем временем синоптики снова обещают потепление.