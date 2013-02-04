На машины жильцов дома по улице Пономарева в Минске с крыши летят снежные глыбы. В ЖЭСе лишь пожимают плечами

Новости Беларуси. Снежная угроза нависла над жильцами столичной пятиэтажки по улице Пономорева. Накануне глыба сорвалась с крыши. Разбиты две машины. Ограждение, которое должно сдерживать снег, оборвано. Жильцы боятся ходить у подъезда, а в ЖЭСе лишь пожимают плечами.

Накануне Андрей по привычке оставил машину у подъезда. Утром не сразу смог поверить увиденному: авто, вроде, на том же месте, только под грудой снега.

Рядом правоохранители уже оформляли акт: под снежную раздачу попал и автомобиль соседки. Уже и по несчастью.

Оба случая нестраховые. Лавина сошла с крыши. Бортик, который должен был задержать снег, не выдержал напора.

Житель дома:

Это ночью было, грохот, выглянул в окно: снег уже лежал на тротуаре.

Две машины – это еще так, металл. А вот когда человеческие жизни, их уже не восстановишь.

Ограждение сняли сразу же после инцидента. Толку от него было мало – оборванная конструкция еле держалась на крыше. «Не выдержало крепление» – такой диагноз поставили специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От жильцов дома узнаем: такой обвал уже не первый. Многие уверены: и не последний.

Житель дома:

Уже второй год. В прошлом году упало, разбило тоже машину. В этом году две машины разбило.

Опасный участок от третьего до четвертого подъезда отгородили лентой. Вот только угроза нависла над всем домом. Примечательно, что и предупреждения об актуальном для оттепели падении сосулек появились постфактум.

Жительница дома:

Пока не выбило это, не разбилось, объявлений не вешали. Повесили в тот день, когда все произошло.

Этот случай не на шутку перепугал жильцов дома: траектория падения снежной глыбы была аккурат на тротуар. Если соизмерить повреждения авто, страшно представить, что стало бы с пешеходом.

Жительницы дома:

Я задаю вопрос: а как нам заходить в подъезды в этой ситуации? То есть разгоняться от ближайших скамеек и бежать под зонтиком? Но при той лавине, которая была, это не является спасением.

Ходить страшновато, потому что штативы торчат. Есть риск, что они упадут.

Возникает вопрос: как такое могло произойти? В доме лишь два года назад провели капремонт. Тогда же и установили снегозадерживающие бортики. Отправляемся в местный ЖЭС. И там – сюрприз.

Работник ЖЭСа:

Директор на учебе. Главный инженер на учебе.

Приезжала подрядная организация, которая делала там ремонт.

Дальше – больше. От мастеров ЖЭСа узнаем: о проблемах с бортиком сообщали ранее, и даже не раз. Дом после капремонта так и не приняли. Стоило бы обратиться к подрядчикам, только их данные у директора и главного инженера, которые на учебе. Замкнутый круг. А тем временем синоптики снова обещают потепление.