Во время ссоры 23-летний гомельчанин откусил девушке часть пальца

Новости Беларуси. Гомельчанин, будучи в нетрезвом виде, откусил 19-летней девушке часть пальца. Конфликт между молодыми людьми разгорелся в новогоднюю ночь.

За свой поступок молодой человек ответит перед судом. Как выяснилось, гомельчанин ранее уже судим за грабеж.

Пресс-служба УВД Гомельской области:

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ст.153 УК Беларуси «Умышленное причинение легкого телесного повреждения».

Напомним, несколько лет назад житель города Орша откусил своему приятелю нос. Инцидент произошёл у местного кафе. В центре города две шумные компании отмечали городской праздник. В определенный момент им оказалось тесно под одной крышей. Один из парней попытался разнять дерущихся. И сам попал под раздачу. Когда у его противника, 45-летнего рабочего устали кулаки, в ход пошли зубы.

Сергей Сидин, начальник следственного отдела Оршанского ГОВД:

В ходе потасовки, наш потерпевший яро пытался помочь. Что подозреваемый расценил, как покушение на его жизнь и в результате того, что силы иссякали, вынужден был обратиться к нестандартному методу. В частности, ухватился зубам за область носа.

Возвращать нос владельцу пришлось врачам центральной городской больницы. А в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело.