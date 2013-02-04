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Во время ссоры 23-летний гомельчанин откусил девушке часть пальца

04 февраля 2013 12:36
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Новости Беларуси.  Гомельчанин, будучи в нетрезвом виде, откусил 19-летней девушке часть пальца. Конфликт между молодыми людьми разгорелся в новогоднюю ночь.

За свой поступок молодой человек ответит перед судом. Как выяснилось, гомельчанин ранее уже судим за грабеж.

Пресс-служба УВД Гомельской области:
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ст.153 УК Беларуси «Умышленное причинение легкого телесного повреждения».

Напомним, несколько лет назад житель города Орша откусил своему приятелю нос. Инцидент произошёл у местного кафе. В центре города две шумные компании отмечали городской праздник. В определенный момент им оказалось тесно под одной крышей. Один из парней попытался разнять дерущихся. И сам попал под раздачу. Когда у его противника, 45-летнего рабочего устали кулаки, в ход пошли зубы.

Сергей Сидин, начальник следственного отдела Оршанского ГОВД:
В ходе потасовки, наш потерпевший яро пытался помочь. Что подозреваемый расценил, как покушение на его жизнь и в результате того, что силы иссякали, вынужден был обратиться к нестандартному методу. В частности,  ухватился зубам за область носа.

Возвращать нос  владельцу  пришлось врачам  центральной городской больницы. А в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Несчастный случай

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