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На проспекте Машерова в Минске прямо на трамвайной остановке женщина сбила 10-летнего ребёнка

04 февраля 2013 16:21
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Новости Беларуси. 10-летний школьник выходил из травмая, когда его сбил Opel Zafira. За рулём автомобиля находилась женщина.

По словам помощника начальника городского управления МЧС Виталия Дембовского, на месте мальчика осмотрели и оказали первую помощь. У ребёнка подозревают черепно-мозговую травму и повреждение связок коленного сустава. Для уточнения диагноза пострадавший доставлен в РНПЦ неврологии и нейрохирургии.

Виталий Дембовский, помощник начальника столичного УМЧС (в интервью AUTO.TUT.BY):
К месту наезда был направлен автомобиль медслужбы столичного управления МЧС. ГАИ была уже на месте, бригада городской станции скорой медицинской помощи подъехала одновременно с МЧС.

Подробности этого происшествия ещё предстоит выяснить. Как пишет onliner.by, пока показания разнятся: одни считают, что мальчик наткнулся на машину, другие утверждают, что скорость автомобиля была слишком высокая.

# происшествия # Авария в Минске

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