В Шабанах два пьяных минчанина угрожали растрелять работников магазина из оружия для страйкбола

Новости Беларуси. Инцидент произошёл вечером 2 февраля. Два молодых человека ворвались в магазин и, направив в работников торговой сети автомат и пистолет, внешне схожие с боевыми, угрожали физической расправой.

К счастью, сработала сигнализация. На её «зов» прибыл экипаж Заводского отдела охраны, который и задержал «стрелков». Позже выяснилось, что оружие, изъятое у молодых людей, предназначено для игры в страйкбол.

В отношении одного из «стрелков» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК Беларуси (хулиганство).