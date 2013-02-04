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В Шабанах два пьяных минчанина угрожали растрелять работников магазина из оружия для страйкбола

04 февраля 2013 15:22
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Новости Беларуси. Инцидент произошёл вечером 2 февраля. Два молодых человека ворвались в магазин и, направив в работников торговой сети автомат и пистолет, внешне схожие с боевыми, угрожали физической расправой.

К счастью, сработала сигнализация. На её «зов» прибыл экипаж Заводского отдела охраны, который и задержал «стрелков». Позже выяснилось, что оружие, изъятое у молодых людей, предназначено для игры в страйкбол.

В отношении одного из «стрелков» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК Беларуси (хулиганство).

# происшествия # Стрельба

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