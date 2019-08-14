В Могилёве четверо парней пришли в магазин голыми, чтобы сделать фото для соцсетей

Новости Беларуси. В Могилеве четверо 18-летних парней голыми пришли в магазин, чтобы сфотографироваться.

По информации Следственного комитета, инцидент произошел ночью 12 августа. Парни дома у одного из них распивали алкогольные напитки. Когда они закончились, то компания пошла в ночной магазин за добавкой.

Перед выходом молодые люди оставили штаны в квартире.

По дороге в магазин компания повредила зеркала заднего вида у двух автомобилей. Около магазина молодые люди сняли всю одежду и голые зашли за покупками. Один из парней демонстративно сел на место кассира, чтобы сделать фото для соцсетей. Свои действия парни снимали на мобильный телефон.

По дороге домой компанию задержали. Решается вопрос о применении к молодым людям меры пресечения. Ранее один из парней уже был судим за грабеж и незаконный оборот наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по статье «Злостное хулиганство».

Допрошены подозреваемые, свидетели. Изъят мобильный телефон, на который снимались действия. Устанавливаются обстоятельства противоправной деятельности.