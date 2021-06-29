В Беларуси 27 июня утонули четыре человека

Новости Беларуси. Лето в разгаре и вместе с показателями на ртутных столбиках, к сожалению растет и статистика утонувших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый день на белорусских реках и озерах гибнут люди. Только за 27 июня утонули четверо, всего же в Беларуси в этом сезоне на воде погибло уже более 60 человек.

В стране развернуты различные профилактические мероприятия. В ежедневных рейдах МЧС, УВД и ОСВОД. Однако в борьбе с человеческой беспечностью и стихией это помогает не всегда. И причины чаще всего одни и те же. Купания в запрещенных местах с необследованным дном, распитие спиртного и безответственность взрослых. Спасатели еще раз напоминают о соблюдении правил поведения и мер безопасности на воде. Пренебрежение ими может стоить жизни.