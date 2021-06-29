Прямой эфир

В Беларуси 27 июня утонули четыре человека

29 июня 2021 06:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лето в разгаре и вместе с показателями на ртутных столбиках, к сожалению растет и статистика утонувших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый день на белорусских реках и озерах гибнут люди. Только за 27 июня утонули четверо, всего же в Беларуси в этом сезоне на воде погибло уже более 60 человек.

В Беларуси 27 июня утонули четыре человека -1

В стране развернуты различные профилактические мероприятия. В ежедневных рейдах МЧС, УВД и ОСВОД. Однако в борьбе с человеческой беспечностью и стихией это помогает не всегда. И причины чаще всего одни и те же. Купания в запрещенных местах с необследованным дном, распитие спиртного и безответственность взрослых. Спасатели еще раз напоминают о соблюдении правил поведения и мер безопасности на воде. Пренебрежение ими может стоить жизни.

# Утопления # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Размыло кусок 3 на 15 метров. Что происходит на дорогах Минской области после ливней
28 июня 2021 19:00

Размыло кусок 3 на 15 метров. Что происходит на дорогах Минской области после ливней

«Не была пристёгнута ремнём безопасности». В ДТП в Минской области погибла пассажирка внедорожника
28 июня 2021 18:53

«Не была пристёгнута ремнём безопасности». В ДТП в Минской области погибла пассажирка внедорожника

На проспекте Победителей в Минске сгорел автомобиль
28 июня 2021 14:52

На проспекте Победителей в Минске сгорел автомобиль