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В Минском районе водитель Nissan пытался скрыться от милиции и врезался в дерево

17 февраля 2020 07:43
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Новости Беларуси. Вечером 15 февраля в Минском районе мужчина пытался скрыться от сотрудников милиции и попал в аварию. 

Как сообщает МВД Беларуси, правоохранители следовали по маршруту патрулирования в посёлке Колодищи и заметили Nissan, который вилял по дороге и выезжал на встречную полосу. 

Милиционеры решили проверить, не пьян ли водитель иномарки. Мужчина, находившийся за рулём машины, попытался скрыться. В какой-то момент на закруглении дороги автомобиль занесло, и он врезался в дерево. 

Водитель погиб. К месту происшествия выезжали сотрудники ГАИ, следователи, эксперты, медики. 

На прошлой неделе в Минске Renault врезался в осветительную мачту. 

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# Авария в Минской области # происшествия

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