В Минском районе водитель Nissan пытался скрыться от милиции и врезался в дерево

Новости Беларуси. Вечером 15 февраля в Минском районе мужчина пытался скрыться от сотрудников милиции и попал в аварию.

Как сообщает МВД Беларуси, правоохранители следовали по маршруту патрулирования в посёлке Колодищи и заметили Nissan, который вилял по дороге и выезжал на встречную полосу.

Милиционеры решили проверить, не пьян ли водитель иномарки. Мужчина, находившийся за рулём машины, попытался скрыться. В какой-то момент на закруглении дороги автомобиль занесло, и он врезался в дерево.

Водитель погиб. К месту происшествия выезжали сотрудники ГАИ, следователи, эксперты, медики.

На прошлой неделе в Минске Renault врезался в осветительную мачту.