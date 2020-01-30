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В Могилёве мужчина не хотел расставаться с женщиной и угрожал ей ножом

30 января 2020 10:14
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Новости Беларуси. В Могилёве мужчина угрожал убийством женщине, которая хотела от него уйти. 

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в милицию за помощью обратилась 30-летняя местная жительница. Заявительница рассказала, что гражданин, с которым она ранее состояла в романтических отношениях, угрожал ей ножом. При этом мужчина был трезвым. 

Прибывший к месту происшествия участковый инспектор успокоил бывшего парня женщины и вывел его из квартиры. После этого правоохранитель стал выяснять причины звонка потерпевшей. 

Стало известно, что заявительница хотела закончить отношения с партнёром, но тот был против и пытался убедить могилёвчанку дать ему второй шанс. Отказ подруги очень злил мужчину, поэтому он взял кухонный нож и пригрозил хозяйке квартиры убийством. 

Женщина восприняла угрозу всерьёз и, дождавшись удобного момента, позвонила в милицию. 

Подозреваемым оказался безработный 28-летний местный житель, который ранее судим не был, но привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и умышленное причинение телесного повреждения. 

Несколько недель назад в Витебском районе мужчина подозревался в избиении женщины. 

Перед этим подозреваемый угрожал ей, демонстрируя нож и топор (подробнее здесь). 

# Хулиганство # происшествия

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