В Могилёве мужчина не хотел расставаться с женщиной и угрожал ей ножом

Новости Беларуси. В Могилёве мужчина угрожал убийством женщине, которая хотела от него уйти.

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в милицию за помощью обратилась 30-летняя местная жительница. Заявительница рассказала, что гражданин, с которым она ранее состояла в романтических отношениях, угрожал ей ножом. При этом мужчина был трезвым.

Прибывший к месту происшествия участковый инспектор успокоил бывшего парня женщины и вывел его из квартиры. После этого правоохранитель стал выяснять причины звонка потерпевшей.

Стало известно, что заявительница хотела закончить отношения с партнёром, но тот был против и пытался убедить могилёвчанку дать ему второй шанс. Отказ подруги очень злил мужчину, поэтому он взял кухонный нож и пригрозил хозяйке квартиры убийством.

Женщина восприняла угрозу всерьёз и, дождавшись удобного момента, позвонила в милицию.

Подозреваемым оказался безработный 28-летний местный житель, который ранее судим не был, но привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и умышленное причинение телесного повреждения.

Несколько недель назад в Витебском районе мужчина подозревался в избиении женщины.