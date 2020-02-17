В Гомельской области за день под лёд провалились два рыбака

Новости Беларуси. Вечером 16 февраля в Гомельской области утонули два рыбака.
По сведениям Гомельского ОУМЧС, первый несчастный случай произошёл около шести вечера на озере в деревне Радуга Ветковского района. В 50 метрах от берега из полыньи было извлечено тело 50-летнего мужчины.
Фото: Гомельское ОУМЧС
В течение часа аналогичное происшествие случилось в деревне Старая Лутава Лоевского района. Под лёд на озере провалился 50-летний гражданин. Отмечается, что оба человека хотели порыбачить.
Фото: Гомельское ОУМЧС
На прошлой неделе в Сенненском районе был спасён рыбак.
Мужчине не дал утонуть его друг – подробнее здесь.