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В Гомельской области за день под лёд провалились два рыбака

17 февраля 2020 07:26
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Новости Беларуси. Вечером 16 февраля в Гомельской области утонули два рыбака. 

По сведениям Гомельского ОУМЧС, первый несчастный случай произошёл около шести вечера на озере в деревне Радуга Ветковского района. В 50 метрах от берега из полыньи было извлечено тело 50-летнего мужчины. 

В Гомельской области за день под лёд провалились два рыбака -1

Фото: Гомельское ОУМЧС 

В течение часа аналогичное происшествие случилось в деревне Старая Лутава Лоевского района. Под лёд на озере провалился 50-летний гражданин. Отмечается, что оба человека хотели порыбачить. 

В Гомельской области за день под лёд провалились два рыбака -3

Фото: Гомельское ОУМЧС 

На прошлой неделе в Сенненском районе был спасён рыбак.

Мужчине не дал утонуть его друг – подробнее здесь

# Утопления

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