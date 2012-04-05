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В Афинах мирный протест закончился попыткой захвата парламента

05 апреля 2012 08:02
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Новости Греции, Афины. В столице Греции мирный протест закончился попыткой захвата парламента. С наступлением сумерек на площади у здания собралось около двух тысяч недовольных. В полицию полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. Чтобы взять ситуацию под контроль, стражи правопорядка применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Пострадали несколько человек.

Накануне к акциям протестов присоединилась и Федерация легкой атлетики Греции. В преддверии торжественной церемонии зажжения олимпийского огня для летних Игр в Лондоне ее представители заявили о приостановке деятельности и отмене всех соревнований до тех пор, пока тренерам и спортсменам не выплатят долги по зарплате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Массовые беспорядки # Массовые беспорядки в Греции # Фотофакт

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