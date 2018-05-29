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Пьяный водитель Audi врезался в повозку в Крупском районе. Возчик погиб, у лошади переломаны ноги

29 мая 2018 09:25
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Новости Беларуси. Нетрезвый водитель легкового автомобиля столкнулся с гужевой повозкой в Крупском районе.

По информации ГАИ УВД Миноблисполкома, авария произошла в обед 28 мая.

За рулем автомобиля Audi находился 30-летний житель Жодино. Он был в нетрезвом состоянии – содержание алкоголя составляло 2,2 промилле.

Мужчина столкнулся с едущей в попутном направлении гужевой повозкой. Ей управлял 59-летний местный житель. Он скончался на месте ДТП.

Пьяный водитель Audi врезался в повозку в Крупском районе. Возчик погиб, у лошади переломаны ноги-1

Фото: ГАИ УВД Минского облисполкома 

Повозка оказалась разбита, лошадь также получила травмы – у животного были переломаны ноги.

Водитель Audi скрылся с места происшествия. Его задержали менее, чем через час. Мужчина находился в соседней деревне.

Возбуждено уголовное дело.

Установлено, что водитель вместе со знакомым, которому принадлежит автомобиль, распивали алкогольные напитки. После этого мужчины решили поехать в соседнюю деревню к родственникам. Авария случилась по дороге. Мужчину более пяти лет назад уже привлекали к административной ответственности за оставление места аварии, только с материальным ущербом. Житель Жодино был лишен за это водительских прав.

Весной 2017 года в Крупском районе пьяный бесправник сбил двух пешеходов (читать далее).

# Авария в Минской области # происшествия

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