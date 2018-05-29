Зверь жестоко расправился с десятками кроликов. В Калинковичском районе поймали «чупакабру»

Новости Беларуси. В Калинковичском районе поймали «чупакабру». Она оказалась дикой собакой.

По информации издания «Калінкавіцкія навіны», хищник в ночное время проникал на подворья и нападал на домашних животных. От действий неизвестного зверя пострадали десятки кроликов.

25 мая хищника застрелил старший егерь Калинковичского лесхоза Виталий Садовский. Его о помощи попросили жители деревни Новая Антоновка, питомцы которых пострадали от зверя – он разодрал клетки и убил сначала двух взрослых особей, а затем жестоко расправился еще с 19 кроликами.

Зинаида Северин, местная жительница:

У тех, которых он так и не сумел вытащить из клеток, оторваны лапки, погрызены бока.

Женщина написала заявление в милицию, чтобы принять меры по отлову бродячих псов. Супруг женщины попросил помощи у егеря.

У карьера зверь был обнаружен – он попытался скрыться, но мужчина застрелил хищника.

Виталий Садовский рассказал, что собака была необычная, похожа на шакала. Ее окрас был серо-коричневый.

Виталий Садовский, егерь:

Но это точно не чупакабра. Скорее всего, одичавшая собака с сильно развитым охотничьим инстинктом.

Похожую историю мы рассказывали несколько лет назад.