Британская полиция поймала вандала, который изуродовал картину в лондонской галерее

Новости Великобритании. Британская полиция поймала человека, который в минувшее воскресенье совершил акт вандализма в отношении картины «Черный на коричневом» (1958 год) американского художника Марка Ротко. Этим человеком оказался 26-летний художник Владимир Уманец, гражданин Польши, а не России, как писала ранее британская пресса.

Как выяснилось, Владимир отправился в галерею современного искусства «Тейт Модерн» для того, чтобы сделать надпись на картине Пикассо. Однако по неизвестным причинам его планы изменились, и он зашел в зал, где находились работы Ротко. На одной из них фломастером с черными чернилами он нанес надпись и быстро покинул помещение.

Согласно информации, предоставленной The Times, надпись следующего содержания сделана на английском языке: «Владимир Уманец, потенциальное произведение желтизны».



В мае этого года картина Ротко «Оранжевое, красное и желтое» была продана с аукциона «Кристис» за 86,9 млн фунтов. Тем самым был побит рекорд цены, заплаченной за произведение живописи, созданное в послевоенный период. По мнению экспертов цена холста «Черный на коричневом» достигает 100 млн долларов США. В телефонном комментарии The Guardian Уманец признался, что своим поступком хотел продемонстрировать разницу между искусством и желтизной. Владимир называет себя приверженцем художественного направления «йеллоизм» («желтизны»).

Владимир Уманец, россиянин, испортивший картину в лондонской галерее:

Я уверен в том, что если кто-то отреставрирует полотно (Ротко) и сотрет мою подпись, цена картины снизится. Однако через несколько лет стоимость картины возрастет именно благодаря тому, что я сделал.

Уманец заявил, что не хочет сидеть в тюрьме, однако признал, что какое-то время ему придется провести за решеткой. Он отметил, что у него нет денег и не на что нанять адвоката.

Владимир несколько лет назад приехал в Лондон, где подрабатывал уборщиком. Музой Уманца стала российская топ-модель Наталья Водянова. В интернете доступен сайт так называемой «Йеллоистической комнаты Натальи Водяновой», на котором размещены фотоколлажи, сделанные в том числе на основе снимков знаменитой топ-модели.

В апреле нынешнего года, получив от йеллоистов приглашение на посвященную ей выставку, Водянова ответила в Twitter: «Почему там стоит мое имя? Мои юристы и агенты скоро вас найдут».