Побег в плавках из аквапарка попал на видео

Новости Беларуси. Двое посетителей сбежали из столичного аквапарка, не расплатившись, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Веселый забег в плавках попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Новости Беларуси. Двое посетителей сбежали из столичного аквапарка, не расплатившись, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Веселый забег в плавках попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Трое мужчин провели в аквапарке больше изначально оплаченного времени, а сумму 520 рублей решили сэкономить. План был прост: один из них переоделся и сел в машину. Пробежав небольшую дистанцию босиком, к нему присоединились товарищи.
Уже на следующий день «беглецы» нашлись и пообещали вернуть деньги.