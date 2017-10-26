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В Минске грузовик протаранил микроавтобус: кадры с места аварии

26 октября 2017 20:38
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Новости Беларуси. Крупная авария 26 октября случилась на улице Бабушкина: грузовик на всем ходу врезался в микроавтобус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Движение было перекрыто на двух полосах.

Водитель и пассажир микроавтобуса оказались в ловушке из покореженного металла, понадобилась помощь спасателей и специального инструмента. Потерпевших доставили в больницу.

В Минске грузовик протаранил микроавтобус: кадры с места аварии-1

Виктория Царук, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского района:
Сегодня около 13:00 на улице Бабушкина 4 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей МАЗ и «Газель». По предварительным данным, автомобиль МАЗ выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП пострадали пассажирка и водитель автомобиля «Газель».

Они с травмами различной степени тяжести были доставлены в ближайшее медучреждение.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Виктория Царук

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