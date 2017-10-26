В Минске грузовик протаранил микроавтобус: кадры с места аварии

Новости Беларуси. Крупная авария 26 октября случилась на улице Бабушкина: грузовик на всем ходу врезался в микроавтобус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Движение было перекрыто на двух полосах.

Водитель и пассажир микроавтобуса оказались в ловушке из покореженного металла, понадобилась помощь спасателей и специального инструмента. Потерпевших доставили в больницу.