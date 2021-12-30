«Мы не могли вообще никак подобраться». Очевидица о том, что происходило на реке, когда под лёд провалились два мальчика

Новости Беларуси. В Полоцком районе развернута масштабная операция по поиску утонувших подростков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 декабря ребята, катаясь на тюбингах, провалились под лед на берегу Западной Двины. Свидетели происшествия сообщили о случившемся спасателям и сами пытались помочь. Спасти ребят не удалось. Уже сутки идут поиски, но пока безрезультатно.

Александра – та, к кому прибежала за помощью девочка, и первым же делом набрала 112. Эта картина и сейчас стоит у нее перед глазами. Западная Двина, плывущие дети и крики «спасите».