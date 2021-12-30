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«Мы не могли вообще никак подобраться». Очевидица о том, что происходило на реке, когда под лёд провалились два мальчика

30 декабря 2021 16:47
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Новости Беларуси. В Полоцком районе развернута масштабная операция по поиску утонувших подростков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 декабря ребята, катаясь на тюбингах, провалились под лед на берегу Западной Двины. Свидетели происшествия сообщили о случившемся спасателям и сами пытались помочь. Спасти ребят не удалось. Уже сутки идут поиски, но пока безрезультатно.

Александра – та, к кому прибежала за помощью девочка, и первым же делом набрала 112. Эта картина и сейчас стоит у нее перед глазами. Западная Двина, плывущие дети и крики «спасите».

«Мы не могли вообще никак подобраться». Очевидица о том, что происходило на реке, когда под лёд провалились два мальчика-1

Александра Ананченко:
Мы побежали на то место, где происшествие было. Прибегаем и там два мальчика в воде. Были только мой парень и я. Брали палки, пытались как-то помочь. Лед сам по себе тонкий, мы не могли вообще никак подобраться. Звали помощь.

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# Утопления # происшествия # Виктор Пралич # Александра Ананченко # Фотофакт

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