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Решили проверить толщину льда. В Полоцком районе ищут двух утонувших детей

30 декабря 2021 07:49
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Новости Беларуси. Трагедия в Полоцком районе. В Западной Двине ищут двух утонувших детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Решили проверить толщину льда. В Полоцком районе ищут двух утонувших детей-1

На месте происшествия работают 30 сотрудников МЧС и ОСВОД, задействовано 11 единиц спецтехники. В поисках также принимают участие подразделения Республиканского отряда спец-назначения «Зубр», спасатели Витебска и Могилева.  

29 декабря днем ребята праздновали день рождения своего друга. Позже пошли кататься на тюбинге на горку у реки. Именинник – 10-летний мальчик – решил проверить толщину льда и провалился в воду. Его 12-летний друг пытался помочь выбраться, однако также оказался в воде.  

Решили проверить толщину льда. В Полоцком районе ищут двух утонувших детей-4

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:  
По прибытии спасателями организован оперативный штаб. Сегодня имеются силы и средства. Вчера до 11 часов вечера проводились мероприятия по обследованию дна при помощи гидролокаторов. Стянута специальное оборудование. Сегодня с 7 утра работают специалисты МЧС.  

Решили проверить толщину льда. В Полоцком районе ищут двух утонувших детей-7

Сообщение о провалившихся под лед детях поступило 29 декабря в 16:30. Спасателей вызвали очевидцы.  

# Утопления # происшествия # Сергей Мелешкин # Фотофакт

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