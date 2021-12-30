Решили проверить толщину льда. В Полоцком районе ищут двух утонувших детей

Новости Беларуси. Трагедия в Полоцком районе. В Западной Двине ищут двух утонувших детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Трагедия в Полоцком районе. В Западной Двине ищут двух утонувших детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На месте происшествия работают 30 сотрудников МЧС и ОСВОД, задействовано 11 единиц спецтехники. В поисках также принимают участие подразделения Республиканского отряда спец-назначения «Зубр», спасатели Витебска и Могилева.
29 декабря днем ребята праздновали день рождения своего друга. Позже пошли кататься на тюбинге на горку у реки. Именинник – 10-летний мальчик – решил проверить толщину льда и провалился в воду. Его 12-летний друг пытался помочь выбраться, однако также оказался в воде.
Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:
По прибытии спасателями организован оперативный штаб. Сегодня имеются силы и средства. Вчера до 11 часов вечера проводились мероприятия по обследованию дна при помощи гидролокаторов. Стянута специальное оборудование. Сегодня с 7 утра работают специалисты МЧС.
Сообщение о провалившихся под лед детях поступило 29 декабря в 16:30. Спасателей вызвали очевидцы.