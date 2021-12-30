30 декабря работы продолжатся до наступления темноты. Комментарий МЧС о трагедии в Полоцком районе

Новости Беларуси. В Полоцком районе почти сутки ищут утонувших подростков. Двое мальчишек провалились под лед на Западной Двине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В операции задействованы сотрудники ОСВОД, спасательных отрядов из Витебска, Минска и Могилева. Задействовано 11 единиц спецтехники.

Сергей Маркевич, заместитель начальника Витебского областного управления МЧС:

Сегодня работы будут продолжаться до наступления темноты, затем мы будем заниматься отслеживанием, если они не принесут результатов, складывающейся обстановки с учетом того, что изменяется и уровень воды, и слой льда наращивается. Мы будем разрабатывать стратегию для дальнейшего проведения поисковых работ.