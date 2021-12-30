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30 декабря работы продолжатся до наступления темноты. Комментарий МЧС о трагедии в Полоцком районе

30 декабря 2021 13:19
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Новости Беларуси. В Полоцком районе почти сутки ищут утонувших подростков. Двое мальчишек провалились под лед на Западной Двине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В операции задействованы сотрудники ОСВОД, спасательных отрядов из Витебска, Минска и Могилева. Задействовано 11 единиц спецтехники.  

Решили проверить толщину льда. В Полоцком районе ищут двух утонувших детей – подробности здесь.  

30 декабря работы продолжатся до наступления темноты. Комментарий МЧС о трагедии в Полоцком районе-1

Сергей Маркевич, заместитель начальника Витебского областного управления МЧС:  
Сегодня работы будут продолжаться до наступления темноты, затем мы будем заниматься отслеживанием, если они не принесут результатов, складывающейся обстановки с учетом того, что изменяется и уровень воды, и слой льда наращивается. Мы будем разрабатывать стратегию для дальнейшего проведения поисковых работ.  

Спасатели столкнулись со сложностями. Рассказываем, что сейчас происходит на месте трагедии в Полоцком районе.  

# Утопления # происшествия # Сергей Маркевич # Фотофакт

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